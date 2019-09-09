Донецк, , 18:35 — REGNUM Вооружённые силы Украины за неделю 86 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщило 9 сентября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщается, всего за период со 2 по 8 сентября по территории ДНР было выпущено 918 боеприпасов, общая масса которых «составила 8,5 тонны или 99 ящиков».

Согласно данным СЦКК, при обстрелах использовались снаряды калибром 152 миллиметра, мины калибрами 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, повреждено 23 жилых дома и объекта инфраструктуры.

Напомним, очередной бессрочный режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 21 июля в соответствии с договорённостями, достигнутыми на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске.