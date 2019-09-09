Певек, Чукотский АО, , 18:31 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, уникальный атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов»прибыл на рейд в Певек — сообщает Корабел.ру со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

Профессионализм моряков и благоприятные метеоусловия позволили преодолеть морской путь в 5 тыс. км от Мурманска до Чукотки на 6 суток раньше запланированного. Теперь, после завершения операции по буксировке ПЭБа, судно готовится к швартовке.

Энергоблок войдет в состав первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и уже к концу 2019 года должен обеспечить передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети г. Певек.

Как ранее сообщало ИА REGNUMв перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации мощности Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС. Строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» вели специалисты АО «Балтийский завод» на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске.Это российский головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предназначенных для работы в составе ПАТЭС в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Разработанная с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, станция способна обеспечить нужды энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Также на базе энергоблоков может быть создана мощная опреснительная установка для работы в островных государствах, В настоящее время «Росатом» работает уже над вторым поколением ПАТЭС.

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