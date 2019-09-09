Великий Новгород, , 18:30 — REGNUM В Новгородской области всё ещё не утверждены итоги голосования, состоявшегося 8 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, брифинг председателя Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедевой назначен на завтра, 10 сентября.

Предполагается, что Лебедева огласит предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 134, дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, а также выборах в органы местного самоуправления Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Новгородской области всего завершились 20 избирательных кампаний, замещалось 115 мандатов.

По предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, после обработки 99,81% протоколов УИК на довыборах депутата Госдумы РФ лидировал Юрий Бобрышев («Единая Россия»), который набрал 35,39% голосов в свою поддержку. Кандидат от КПРФ Нина Останина получила 20,33% голосов.

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На довыборах в Новгородскую областную думу кандидат от КПРФ, напротив, обошёл представителя «Единой России»: Василий Калинин лидировал с 29,9% голосов, Игорь Свинцов получил 28,9%.

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По предварительным данным, явка на выборы в Новгородской области составила 23,35%.