Москва, , 18:29 — REGNUM В Госдуме возмущены попытками Пентагона диктовать России поведение, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Американский военный министр пытается диктовать нашей стране форму поведения, при котором США и их союзники по НАТО якобы будут готовы к диалогу с Россией», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он обратил внимание на, что «цивилизованные страны должны сосуществовать в системе координат международного законодательства, обязаны уважать интересы партнеров и общими усилиями сохранять устойчивость и безопасность».

"Попытки извне «поправить» систему ценностей в России следует воспринимать как вмешательство во внутренние дела страны», — подчеркнул парламентарий.

Накануне на пресс-конференции в Париже министр обороны США Марк Эспер завил том, как было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. Представитель Пентагона посоветовал России изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые установило НАТО.