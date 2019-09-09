Москва, , 18:21 — REGNUM Число заключённых на Украине по политическим мотивам может превысить 5 тыс. человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я не ошибусь, если скажу, что около 5 тыс. человек у нас сидит по политическим мотивам. Это люди, которые не совершали преступлений», — заявил Килинкаров.

«Мне кажется в этой ситуации надо в зеркало смотреть. Что происходит внутри страны и менять эту систему, которая позволяет бросать за решётки абсолютно невинных людей», — подчеркнул он.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что на Украине «у генпрокуратуры Украины вместе с СБУ есть 1100 осуждённых террористов», которых можно «менять побатальонно».