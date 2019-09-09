Чебоксары, , 18:19 — REGNUM Главой МВД по Чувашии стал 56-летний Виктор Шметков, который ранее работал в ГУ МВД по Волгоградской области. Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Виктор Шметко 21.мвд.рф

Пост министра внутренних дел по Чувашии был вакантным с 3 июля 2019 года. Должность занял заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Виктор Шметков. Он сменил на посту Сергея Неяскина, который был направлен в Чувашию из Саратовской области и проработал главой МВД по региону три года.

Напомним, слухи об отставке Неяскина поползли в Чувашии ещё в мае — после пожара на учебной базе отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье. Охраняемая от гражданских лиц база сгорела полностью. По данным местных СМИ, в тот момент там находился сын Неяскина, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии. Вскоре после этого Сергей Неяскин написал рапорт об отставке.

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