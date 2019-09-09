Чебоксары, 9 сентября 2019, 18:19 — REGNUM Главой МВД по Чувашии стал 56-летний Виктор Шметков, который ранее работал в ГУ МВД по Волгоградской области. Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Пост министра внутренних дел по Чувашии был вакантным с 3 июля 2019 года. Должность занял заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Виктор Шметков. Он сменил на посту Сергея Неяскина, который был направлен в Чувашию из Саратовской области и проработал главой МВД по региону три года.
Напомним, слухи об отставке Неяскина поползли в Чувашии ещё в мае — после пожара на учебной базе отряда спецназа «Гром» в чебоксарском Заволжье. Охраняемая от гражданских лиц база сгорела полностью. По данным местных СМИ, в тот момент там находился сын Неяскина, который в феврале 2019 года стал заместителем министра юстиции Чувашии. Вскоре после этого Сергей Неяскин написал рапорт об отставке.
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Справка ИА REGNUM. Виктор Анатольевич родился в 1963 году в Астрахани. Окончил Астраханский государственный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Академию управления МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году младшим инспектором пожарной части № 4 управления пожарной охраны УВД Астраханского облисполкома, затем перешёл в отдел вневедомственной охраны при УВД региона. В 1996 года стал заместителем начальника отдела внутренних дел Кировского района Астрахани, в 1999—2005 годы занимал руководящую должность в том же отделе. С сентября 2005 года по октябрь 2008 года руководил дежурной частью УВД по Астраханской области, потом был назначен на должность заместителя начальника УВД. В июле 2011 года стал замначальника УМВД по Астраханской области.
5 февраля 2015 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. 7 сентября 2019 года назначен на должность министра внутренних дел по Чувашии с присвоением ему специального звания «генерал-майор полиции».
Награжден нагрудным знаком МВД России «Почётный сотрудник МВД».
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