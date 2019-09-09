Москва, , 18:16 — REGNUM После выборов в Московскую городскую думу в столичной политике едва ли что-то сильно изменится, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается Москвы, то достаточно сравнить число оппозиционных членов Московской думы в прошлом созыве и в новом. В новом их почти половина, — сказал Фадеев. — Это довольно существенные изменения состава Московской думы. Другое дело, что в соответствии с законом этот орган не настолько влиятелен, поэтому вряд ли в московской политике что-то принципиально изменится. Но здесь скорее важно наблюдение за смутным недовольством избирателей Москвы. Оно никак не артикулировано. Никто не обсуждает проблемы развития Москвы, а избиратель показывает какое-то смутное недовольство и сформулировать его не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в Москве кандидаты в депутаты Московской городской думы, поддержанные «Единой Россией», получили 55% мест.

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