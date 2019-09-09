Москва, , 18:03 — REGNUM Консультации России с США по противодействию терроризму во многом бессмысленны, поскольку именно Вашингтон зачастую является соорганизатором деятельности террористических групп на Ближнем Востоке. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Самый эффективный метод борьбы с терроризмом — это когда Россия будет уничтожать террористов гораздо быстрее, чем вы (американцы) их готовите», — заявил Спиридонов.

Ранее в публичном пространстве появилось расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о том, что США сформировали засекреченную оперативную группу под названием Smoking Gun, благодаря которой Вашингтон под прикрытием других программ переправил по меньшей мере 3 млн реактивных и миномётных снарядов с Балкан на Ближний Восток.

Это не первый раз, когда США обвиняют в пособничестве террористам — так, ранее публиковались расследования журналистов о том, что госструктуры США также организовывали скупку оружия в постсоциалистическом лагере и поставляли его террористам на Ближнем Востоке.

Между тем вскоре в Вене проходит очередной раунд консультаций между Россией и США по координации антитеррористических действий, в котором принимают участие заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, а также представители заинтересованных ведомств обеих стран.