Москва, , 17:56 — REGNUM Депутаты Госдумы в ходе осенней сессии сконцентрируются на законопроектах, направленных на реализацию послания президента РФ Владимира Путина, а также на реализацию национальных проектов. Об этом журналистам 9 сентября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы для себя приоритеты определили и еще раз к ним вернемся, потому что считаем правильным их подтвердить. В первую очередь, уделить внимание законодательному обеспечению реализации Послания президента и реализации национальных проектов. Вот два вопроса, которые совершенно очевидно мы должны до конца осенней сессии завершить», — заявил Володин.

По его словам, от работы над этими инициативами зависит социально-экономическое развитие РФ и благосостояние граждан.

Так, отметил спикер Госдумы, сегодня на рассмотрении депутатов находится 1311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении.

«Работы много», — подчеркнул Володин.

Кроме того, напомнил он, в ходе осенней сессии депутаты Госдумы должны рассмотреть и принять закон о федеральном бюджете на очередную трёхлетку 2020−2022 годов.

«Как обычно, каждая осенняя сессия это рассмотрение бюджета и на следующий год и посдедующие плановые два года. А также рассмотрение бюджетообразующих законов», — напомнил Володин.

Законопроект с о основными параметрами госбюджета должен поступить в нижнюю палату парламента до 1 октября.