Москва, 9 сентября 2019, 17:56 — REGNUM Депутаты Госдумы в ходе осенней сессии сконцентрируются на законопроектах, направленных на реализацию послания президента РФ Владимира Путина, а также на реализацию национальных проектов. Об этом журналистам 9 сентября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы для себя приоритеты определили и еще раз к ним вернемся, потому что считаем правильным их подтвердить. В первую очередь, уделить внимание законодательному обеспечению реализации Послания президента и реализации национальных проектов. Вот два вопроса, которые совершенно очевидно мы должны до конца осенней сессии завершить», — заявил Володин.
По его словам, от работы над этими инициативами зависит социально-экономическое развитие РФ и благосостояние граждан.
Так, отметил спикер Госдумы, сегодня на рассмотрении депутатов находится 1311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении.
«Работы много», — подчеркнул Володин.
Кроме того, напомнил он, в ходе осенней сессии депутаты Госдумы должны рассмотреть и принять закон о федеральном бюджете на очередную трёхлетку 2020−2022 годов.
«Как обычно, каждая осенняя сессия это рассмотрение бюджета и на следующий год и посдедующие плановые два года. А также рассмотрение бюджетообразующих законов», — напомнил Володин.
Законопроект с о основными параметрами госбюджета должен поступить в нижнюю палату парламента до 1 октября.