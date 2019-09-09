Пекин, , 17:54 — REGNUM Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР предъявила обвинение во взяточничестве бывшему заместителю директора Государственного управления табачной монополии Чжао Хуншуню, передав его дело в Народную прокуратуру города Хуайань восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает 9 сентября Синьхуа.

По обвинительному заключению ВНП, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, действовал в интересах посторонних лиц, получая за это незаконные вознаграждения в денежной и другой форме в больших масштабах и на протяжении длительного времени. Суд над предполагаемым коррупционером по окончании расследования пройдет в городе Хуайань.