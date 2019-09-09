Москва, , 17:46 — REGNUM Обмен заключёнными между Россией и Украиной со стороны Москвы носит сугубо гуманитарный характер. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Из всего обмена важно помнить главную вещь: Россия, по Минским соглашениям, не обязана была проводить никаких обменов или передач. Это исключительно гуманитарная миссия российской стороны», — заявил Мирошник.

«Это добрый жест, который исключительно направлен для того, чтобы запустить процесс диалога, улучшить российско-украинские взаимоотношения и содействовать запуску выполнения Минских соглашений», — подчеркнул он.