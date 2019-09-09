Пекин, , 17:45 — REGNUM В понедельник, 9 сентября, исполнился 71 год со дня провозглашения КНДР. Председатель КНР Си Цзиньпин в связи с этим событием направил приветственную телеграмму верховному лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, выразив вождю КНДР, правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и всему народу страны теплые и искренние поздравления, сообщает 9 сентября Синьхуа.

Китайский лидер подчеркнул, что уже более семи десятилетий страна под руководством ТПК продвигает вперёд дело социалистической революции и выразил уверенность, что во главе с нынешним лидером достигнет новых впечатляющих успехов в социалистическом строительстве.

Си Цзиньпин подчеркнул, что готов вместе с Ким Чен Ыном развивать традиционную дружбу между КНР и КНДР, всемерно содействовать укреплению дружбы и сотрудничества на благо двух стран и народов. «Я искренне желаю КНДР могущества и процветания, а её народу — счастья и благополучия», — говорится в послании.