Москва, , 17:43 — REGNUM Попытки украинской стороны спекулировать на теме непризнанного статуса ДНР и ЛНР лишены юридических основаниях, поскольку закон о деоккупации Донбасса чётко фиксирует неподконтрольность соответствующих территорий Киеву. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Особым специалистам отвечаю: есть закон о деоккупации, где граница нарисована и чётко написано: территория, находящаяся под эффективным контролем ЛНР и ДНР», — заявил Мирошник.

«В конституции Украины написано, что в своей стране запрещено применение армии. Когда вы начинаете стрелять по своей стране, она перестаёт быть вашей. И точно это и прозошло на Украине», — добавил он.

Напомним, в конце января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о деоккупации Донбасса.