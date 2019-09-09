Москва, , 17:43 — REGNUM Результаты выборов в Мосгордуму оказались весьма неординарными, считает член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Те 13 мест, которые здесь взяла КПРФ, — такого просто никогда не было, — сказал Черняховский. — Я думаю, что если бы «Единая Россия» не шла без партийного лейбла, она могла бы набрать больше, потому что в значительной степени голосование шло по узнаваемости, и людей не всегда интересовала партийная принадлежность. Во многих случаях кандидаты от ЕР, которые шли как самовыдвиженцы, либо персонально узнаваемы, либо были в этих округах депутатами и в той или иной мере создавали себе узнаваемость. Деятельной альтернативы никто не предлагал. А лозунги на уровне «Вернём власть народу» и «Москва для жителей, а не для кого-то ещё» — это беспредметно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы партии «Единая Россия», премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, целесообразность дальнейшего использования модели самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», сомнительна. Как сказал Медведев, необходимо взвесить и проанализировать, хороша ли такая модель, и извлечь уроки из произошедшего.

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