Тегеран, , 17:43 — REGNUM «Танкер прибыл в пункт назначения. Нефть продана», — этим лаконичным заявлением спикер иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави обозначил конец кризиса, разразившегося 4 июля, когда иранское судно Grace 1 было захвачено в водах Гибралтара, сообщает испанское издание ABC. Тегеран не уточнил, кто стал покупателем, однако последние снимки со спутника (недельной давности) показывают, что танкер находился в двух морских милях от сирийского порта Тартус.

Судно перевозило груз, эквивалентный 2,1 млн баррелей сырой нефти. Гибралтарские власти освободили танкер, получив гарантии от Ирана, что нефть не окажется в Сирии (эта страна находится в блокаде, инициированной Европейским союзом после начала войны). «Тем не менее все указывает на то, что судно Grace 1, получившее после освобождения имя Adrian Darya, в итоге пристало в Сирии — стране-союзнике Ирана», — отмечает ABC.

Заявление о продаже нефти прозвучало одновременно с обещанием освободить Stena Impero — британский танкер, задержанный иранцами в Персидском заливе 19 июля по подозрению в «несоблюдении» международного кодекса морской перевозки. «Надеюсь, процедуры завершатся быстро, и этот танкер будет освобожден», — сказал Мусави. Западные страны считают арест Stena Impero местью Ирана за случай в Гибралтаре.