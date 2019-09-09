Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM Сожаление о допущенной перед выборами ошибке с заполнением декларации о доходах выразил во время встречи с журналистами Антон Шипулин. Как сообщает издание «Новый день», именитый российский спортсмен также заявил о том, что финансовый аспект во время будущей работы в Госдуме его не интересует.

«Я обеспеченный человек», — цитирует заявление спортсмена издание.

Напомним, что в разгар предвыборной кампании разразился скандал, который мог закончиться снятием Антона Шипулина с выборов, за неверно указанные данные в декларации о доходах. Его оппонент Алексей Коровкин подал в суд. Однако во время разбирательств было установлено, что незадекларированные зарубежные активы Антон Шипулин имел только до 1 июня, а в момент регистрации в качестве кандидата избавился от них. В итоге в удовлетворении иска о снятии кандидата было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Шипулин выиграл довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области, набрав более 41% голосов пришедших на выборы избирателей.

Отметим, что в Госдуме Антон Шипулин планирует принять участие в работе спортивного комитета.

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