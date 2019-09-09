Рига, , 17:37 — REGNUM В Латвии сегодня, 9 сентября, начали 18-дневных курс реабилитации 14 солдат ВСУ, сообщает латвийский портал Mixnews. Лечение украинских военных проходит по специальной программе латвийского правительства, которое на эти цели в июне 2019 года выделило 45 тыс. евро.

С 2014 года по аналогичным программам в Латвии лечение и реабилитацию уже прошли 42 украинских военнослужащих.

Лечение осуществляется в Национальном реабилитационном центре Vaivari.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные программы также действуют в соседних с Латвией Литве и Эстонии. Кроме того, прибалтийские инструкторы регулярно направляются на Украину для инструктажа ВСУ, однако в Прибалтике подчёркивают, что военных действиях они не участвуют, что опровергают в ЛНР и ДНР, сообщая об обнаружении иностранных наёмников. Военнослужащие ВСУ также прибывают в страны Прибалтики для обучения тактики вооружённых действий по стандартам НАТО.