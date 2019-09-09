Москва, , 17:31 — REGNUM На Украине недовольны ходом выполнения минских соглашений, несмотря на то, что ответственность за срыв урегулирования полностью лежит на Киеве. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«К заявлению, что это позорные соглашения, которые не принесли мир. А может быть Украина попробовала бы их выполнять? Там первым пунктом стоит перестать стрелять, вторым — развести войска, третьим — обеспечить необходимый контроль. Украина не выполнила ни первое, ни второе, ни третье. Из 13 пунктов ничего», — заявил Мирошник.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и депутат от Слуги народа Богдан Яременко раскритиковал минские соглашения, назвав их «позорными», и заявил, что они не смогли принесли мир на Украине.

«Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя, с моей точки зрения, это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем», — заявил он.