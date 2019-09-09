Москва, , 17:27 — REGNUM В Госдуме ожидают материалов со стороны Грузии по вопросу обвинений Южной Осетии в геноциде народа, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Безусловно, будем запрашивать информацию и в Южной Осетии. Надеемся, что Грузия также со своей стороны окажет помощь и выстроит коммуникации при рассмотрении этого вопроса», — заявил Володин.

Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии. Рабочую группу возглавил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны грузинских националистов парламент республики направил руководству России, в Госдуму и Совфед. Депутаты указывают на то, что события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности.

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