Киев, , 17:25 — REGNUM Фракция «Голос» (лидером политической силы является музыкант Святослав Вакарчук) подала на рассмотрение Верховной рады законопроект о сокращении ряда функций Службы безопасности Украины.

Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политической силе уточняют, что именно с этого законопроекта должна начаться реформа специальных органов Украины.

Поясняя свою инициативу, в «Голосе» заявили, что на самом деле на Украине сейчас существует две Службы безопасности Украины.

«Или в самой службе существует два крыла — те, кто воюют с террористами и российскими оккупантами, проводят спецоперации, и те, кто зарабатывает и «кошмарит» бизнес», — говорится в заявлении.

«Мы предлагаем забрать у СБУ несвойственные этому органу функции и, наоборот, перераспределить на тех, кто противодействует российским оккупантам. Такой шаг — это не только «очистка» СБУ от тех, кто зарабатывает, злоупотребляя служебным положением, а также поддержка тех офицеров, которые защищают территориальную целостность страны», — подчеркнули в партии.

В «Голосе» делают вывод, что такая реформа прекратит дискредитацию спецслужбы и позволит переориентировать ее усилия по давлению на бизнес на решение важных проблем сектора безопасности страны.

ИА REGNUM напоминает, что в Раде нового созыва партия «Голос» имеет самую малочисленную фракцию и не может претендовать на воплощение в жизнь своих инициатив. Главой Службы безопасности Украины сейчас является Иван Баканов — уроженец Кривого Рога и друг детства президента Украины Владимира Зеленского. При назначении на должность он заявил, что для полномасштабной реформы спецслужбы потребуется не меньше трех лет, но для «эффективных первых шагов» хватит одного года.

«Служба безопасности должна быть реформирована — стать технологичной, быстрой, мощной, но не большой», — уточнил Баканов.