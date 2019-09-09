Ижевск, , 17:25 — REGNUM Руководителем следственного управления СКР по Удмуртии назначен Рустам Тугушев. Ранее он занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.

ИА REGNUM напоминает, с 2007 года удмуртское СУ СКР возглавлял генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин. В феврале 2019 года указом президента РФ его перевели на пост главы СУ СКР по Рязанской области. С этого момента управление возглавил его первый заместитель полковник юстиции Тугушев в статусе и.о.

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Тугушев родился в 1975 году в Пензе. Окончил институт прокуратуры Саратовской государственной академии права. Начал службу в органах саратовской прокуратуры в 1997 году. Позднее перешел на работу в саратовское СУ СКР, в 2007 году стал первым заместителем главы ведомства. В Удмуртию приехал в январе 2019 года.

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