Москва, , 17:19 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко в конце своего срока на посту главы государства настолько себя дискредитировал, что в принципе не имел возможности запустить процесс обмена заключёнными Украины с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«У Порошенко были такие возможности — он их утратил в связи с тем, что систематически не выполнял взятых на себя обязательств по итогам переговоров. С ним никто не хотел иметь дела, потому что он политический жулик, шарлатан, который сейчас пытается как-то себя оправдать», — заявил Килинкаров.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — написал украинский экс-президент в своём блоге.