Москва, , 17:20 — REGNUM Лидеры фракций политических партий в Госдуме считают прошедшие накануне выборы в субъектах РФ успешными для себя и своих партий. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Итоги выборов не обсуждали (на заседании Совета Думы)», — заявил Володин, отмечая, что свои оценки результатам выборов скорее всего дадут лидеры фракций в Госдуме на ближайшем пленарном заседании.

При этом, по его словам, представители политический партий в Госдуме в основном уже отметили, что довольны результатами выборов.

«Каждая политическая фракция считает для себя выборы определенным успехом, шагом к очередным победам. Проигравших, исходя из тех заявлений, которые звучали, никто не увидел», — отметил Володин.