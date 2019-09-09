Москва, , 17:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает объективный подход при рассмотрении обращения парламента Южной Осетии по вопросу признания событий 1920 года геноцидом народа со стороны Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Тема, которую обозначили наши коллеги из парламента Южной Осетии, является очень серьезной, мы мимо обращения пройти просто не могли… Мы считаем правильным, чтобы рабочая группа привлекла тех, кто мог более конкретно прояснить эту ситуацию, будем запрашивать информацию и в Южной Осетии, надеемся, что Грузия также со своей стороны также окажет помощь и выстроит коммуникации при рассмотрении этого вопроса. Обвинение очень серьезное, должно базироваться, безусловно, на аргументации, на объективных событиях», — сказал Володин журналистам.

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Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии. Рабочую группу возглавил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

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