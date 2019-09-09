Москва, , 17:12 — REGNUM Решение об обмене заключёнными стало заметным достижением президента Украины Владимира Зеленского, и это выгодно его отличает от своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я не сказал бы, что для Зеленского это пиар. Пиар — это когда ты пытаешься какое-то событие, которому в принципе непричастен, получить какие-то политические дивиденды. Если кто-то пиарится на этом, то это примитивная попытка господина Порошенко», — заявил Килинкаров.

«Что касается Зеленского, то это он принимал решение. И я напомню, что требование Нидерландов было в том, чтобы не выдавать Цемоха. Зеленский же принял решение, сказал нет, мы обменяем. Мне, например, кажется, что это было правильное политически выверенное решение, и у него есть все основания говорить, что это его заслуга», — подчеркнул он.

Отметим, что в ранее состоявшемся обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией участвовал Владимир Цемах. Украинская сторона рассматривает его как фигуранта дела о крушении MH17 в Донбассе в 2014 году, бывшего начальника бригады противовоздушной обороны ДНР.