Йошкар-Ола, , 17:09 — REGNUM По итогам выборов депутатов собраний Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска «Единая Россия» получит 32 мандата, КПРФ — 29 из 72 мест в городских собраниях депутатов. Такие данные сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики.

Так, в 35 округах в Йошкар-Оле «Единая Россия» одержала победу в 16. КПРФ улучшила результат предыдущих выборов и получит 14 мест в горсобрании. ЛДПР достаются три мандата, «Справедливой России» — 2 мандата.

Явка на выборах депутатов в Йошкар-Оле составила 26,32%.

В собрании депутатов VI созыва «Единую Россию» представляли 30 депутатов, один депутат являлся членом «Справедливой России», один — КПРФ.

В Волжске «Единая Россия» получит лишь восемь мандатов, КПРФ — 11 мандатов, по одному мандату получат представители ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженец. В собрании депутатов Волжска VI созыва из 22 человек все являлись членами «Единой России».

В Волжске на выборы пришли 40,08% от общего числа внесенных в списки избирателей.

В Козьмодемьянске из 15 мест «Единая Россия» получила восемь мандатов, КПРФ — четыре мандата, ЛДПР — один мандат, одно место достанется самовыдвиженцу и в одном округе равное число голосов набрали представитель ЛДПР и КПРФ.

Здесь явка составила 31,82%.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам депутата Госдумы Сергея Казанкова, избиратели Марий Эл доказали, что если не бояться административного давления и голосовать свободно, то народ может победить. И на выборах в Госсобрание, и на муниципальных выборах КПРФ значительно укрепила свои позиции.

«Число наших депутатов в городских собраниях увеличилось в разы. В Йошкар-Оле наши кандидаты победили в 14 округах из 35. В прошлом созыве у нас был лишь один депутат. В Волжске, где наших представителей не было, мы получили 11 из 22 мандатов. По четыре округа коммунисты взяли в Козьмодемьянске и Звенигово», — заключил Казанков.