Сухум, , 17:07 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния 10 сентября намерен обратиться в Верховный суд Абхазии с требованием проверить законность решения Центризбиркома по итогам выборов президента республики. Об этом он сообщил 9 сентября журналистам ТАСС.

Алхас Квициния на выборах президента Абхазии Sputnik

«Мы буквально завтра подаем в суд и будем настаивать на судебном процессе, чтобы суд принял законное решение. Мы очень серьезно на это настроены», — заявил Квициния.

Напомним, ранее ЦИК объявил итоги второго тура президентских выборов в Абхазии, согласно которым победу одержал Рауль Хаджимба. По предварительным данным Центризбиркома, Квициния набрал во втором туре президентских выборов 46,19% голосов, Рауль Хаджимба — 47,38%.

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