Иваново, , 16:56 — REGNUM Выборы в шести муниципалитетах Ивановской области состоялись в единый день голосования 8 сентября, явка составила 17,46%, сообщили по итогам выборов в облизбиркоме.

В частности, состоялись дополнительные выборы депутатов Ивановской гордумы по одномандатным избирательным округам №4 и №11 — лидерами гонки стали Борис Шаляпин и Наталья Климина, оба выдвиженцы «Единой России». Дополнительные выборы в гордуму состоялись также в Шуе, на них победила также представитель партии власти Татьяна Белякова.

Кроме того, накануне прошли выборы депутатов Совета Волжского сельского поселения Заволжского района: были выбраны восемь представителей партии «Единая Россия», а также представитель ЛДПР и самовыдвиженец. В Совет Дмитриевского сельского поселения Заволжского района было избрано четыре представителя «ЕР», по одному кандидату от ЛДПР и КПРФ и один самовыдвиженец. Девять представителей «Единой России», а также один кандидат от ЛДПР лидируют на выборах депутатов Совета Междуреченского сельского поселения. Мандаты депутатов Совета Сосневского сельского поселения Заволжского района получат пять единороссов, а также по одному члену КПРФ и «Родины».

"Я очень надеюсь, что люди, которые победили, которым жители отдали свои голоса, будут напряженно, кропотливо работать на благо развития Ивановской области», — прокомментировал итоги выборов губернатор Станислав Воскресенский.