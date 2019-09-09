Рига, , 16:48 — REGNUM В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.

Компания Linstow Center Management, которая управляет латвийскими торговыми центрами Alfa, Mols и Origo уже попросила магазин изъять из продажи такую одежду, пишет латвийский портал TVNET. К скандалу подключилась и латвийская госбезопасность.

«Служба госбезопасности Латвии проведет оценку этой ситуации, так как в торговле коллекции с тематикой Кремля видит усилия России пропагандировать свой геополитический курс», — говорится в комментарии Службы госбезопасности Латвии, который приводит новостное агентство Leta.

Магазин Black Star Wear в Риге в ТЦ Alfa открылся 5 сентября. Как пишет латвийский портал Mixnews, сразу же после открытия в латвийских соцсетях началась кампания по бойкоту торгового центра. Некоторых пользователей возмутила различная символика, связанная с Россией, на одежде: российский флаг, изображение Владимира Путина со слоганом «Решу одним МИГом» с изображением российского истребителя, эмблемы «Армия России» и так далее.

Другая часть латвийских соцсетей, пишет издание, иронично благодарит недовольную публику из-за рекламы магазину, о котором, если бы не скандал, «никогда не узнали».