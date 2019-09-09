Екатеринбург, 9 сентября 2019, 16:44 — REGNUM В Свердловской области победивший на довыборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному избирательному округу известный российский биатлонист Антон Шипулин сообщил журналистам свои планы. Как передаёт издание «Новый день», спортсмен намерен в качестве депутата российского парламента приложить усилия для изменения системы подготовки спортсменов в стране.
Он заявил, что нынешняя система подготовки молодых спортсменов в России уступает западным методам, и из-за этого возникают многие проблемы как у спортсменов, так и у российского спорта в целом.
Напомним, что Антон Шипулин выдвигался на выборы от партии «Единая Россия» и в итоге за него проголосовали 41,57% избирателей принявших участие в голосовании.