Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В Свердловской области победивший на довыборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному избирательному округу известный российский биатлонист Антон Шипулин сообщил журналистам свои планы. Как передаёт издание «Новый день», спортсмен намерен в качестве депутата российского парламента приложить усилия для изменения системы подготовки спортсменов в стране.

Он заявил, что нынешняя система подготовки молодых спортсменов в России уступает западным методам, и из-за этого возникают многие проблемы как у спортсменов, так и у российского спорта в целом.

«Юниоры еще показывают хороший результат, а когда они переходят во взрослый спорт, результаты теряются. И допинговые проблемы отсюда же исходят: когда у тренера стоит задача показать результат, он будет форсировать их подготовку, чтобы получить результаты, стимулировать спортсменов, чтобы они принимали запрещенные препараты. Эту систему надо менять», — считает Антон Шипулин.

Напомним, что Антон Шипулин выдвигался на выборы от партии «Единая Россия» и в итоге за него проголосовали 41,57% избирателей принявших участие в голосовании.