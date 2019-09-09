Москва, 9 сентября 2019, 16:40 — REGNUM В России по итогам проведения выборов возбуждено 11 уголовных дел всеми регионах. Об этом 9 сентября заявила на пресс-конференции глава ЦИК России Элла Памфилова.
Говоря о нарушениях на выборах, руководитель Центризбиркома со ссылкой на данные МВД России проинформировала об 11 уголовных дел, в том числе «за сутки» возбуждено два дела.
Всего в территориальные органы МВД поступило более 3,6 тыс. сообщений о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании. В том числе в день голосования — около 1,3 тыс. обращений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае четыре человека из участковой избирательной комиссии Отрадненского района погибли в ДТП. Члены УИК ехали в территориальную комиссию с документацией, касающейся выборов.
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