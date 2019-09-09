Ставрополь, , 16:30 — REGNUM Результаты выборов губернатора Ставропольского края не стали неожиданностью. Владимир Владимиров, который по итогам голосования одержал первенство в выборной гонке, был единственным реальным претендентом на губернаторский пост. Об этом ИА REGNUM 9 сентября заявил политолог, доктор философских наук, профессор СКФУ Борис Аксюмов.

Комментируя итоги выборов губернатора Ставрополья, он опроверг прогнозы на второй тур выборов.

«Убедительная победа Владимирова была вполне ожидаемой. И это, несмотря на социальные опросы, время от времени вбрасываемые в СМИ. Говорили даже, что Ставрополье станет регионом со вторым туром голосования. Все эти прогнозы и комментарии сомнительных экспертов рухнули», — заявил Аксюмов.

Он также отметил, что выборы «прошли на высочайшем уровне», с использованием видеокамер, КОИБов, PR-кодов.

«Было организовано беспрецедентно широкое участие наблюдателей. Край сделал очередной серьезный шаг на пути к открытости и прозрачности выборов», — считает политолог.

Аксюмов также особо отметил беспристрастность и непредвзятость краевой избирательной комиссии еще на старте выборной кампании, когда, несмотря на выявленные недочеты в документах одного из кандидатов Виктора Соболева (КПРФ), ему была предоставлена возможность «попробовать свои силы и пройти путь до конца».

Еще одной причиной, которая помогла Владимиру Владимирову одержать победу на выборах, стала, по мнению политолога, его реальная программа, с которой он шел на выборы.

«Одни обошлись набором лозунгов, другие вышли с предвыборными программами. Владимиров стал единственным кандидатом, который представил тщательно продуманную и насыщенную конкретикой программу. Более того, социальные изменения в жизни края он прочно связал с развитием экономики, показав, что нам необходимо тиражировать те успехи, которых мы уже добились», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Ставропольского края, по предварительным данным, победил Владимир Владимиров («Единая Россия»). Он набрал 79,7% голосов избирателей. Его соперники показали следующие результаты: Виктор Соболев (КПРФ) — 9,3%, Геннадий Ефимов (ЛДПР) — 4%, Николай Кряжев (КПСС) — 2,8%, Александр Кузьмин («Справедливая Россия») — 2,6%.

Выборы проходили при высокой активности избирателей. Явка составила 66,9% против 47,9% на губернаторских выборах 2014 года. Наиболее активно голосовали жители Кисловодска — 89,4%, самая низкая явка была зафиксирована в городе Георгиевске — 36,6%.

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