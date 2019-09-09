Рим, , 16:18 — REGNUM Если новое правительство Италии решит вновь повысить пенсионный возраст, оппозиция «не даст им выйти из парламентского дворца», заявил в ходе митинга в Риме в понедельник, 9 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Mediaset.

«Мы не позволим им выйти, и они будут там сидеть день и ночь, до Рождества, до летних каникул», — сказал Сальвини.

В понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте представляет программу нового правительства, сформированного либералами и популистами. Вечером в понедельник должно состояться голосование о доверии депутатов этому правительству. Предполагается, что чуть более 50% депутатов проголосуют «за».

Как сообщалось ранее, пенсионная реформа в Италии, утвержденная по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини, вступила в силу в феврале 2019 года. По новым правилам, на пенсию можно выйти не в 67, а в 62 года при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100).

Рассматривается версия, что новое либерал-популистское правительство страны отменит реформу, хотя лидеры правительства публично пообещали этого не делать. Лидеры либералов, не вошедшие в число министров, уже призвали к отмене или пересмотру реформы. За восемь месяцев правом выйти на пенсию досрочно воспользовались 175 тысяч человек.