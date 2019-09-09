Элиста, , 16:18 — REGNUM 82,57% голосов набрал на выборах главы Калмыкии кандидат от «Единой Россия», исполняющий обязанности руководителя республики Бату Хасиков — таковы данные после обработки 100% избирательных бюллетеней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

На втором месте — Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), набравшая 8,51%, Петр Вышкварок (ЛДПР) получил 3,35%, Батыр Мучаев («Патриоты России») — 2,75%. Явка составила 55,14%. Окончательные итоги избирком планирует подвести к 11 сентября.

Добавим, что ранее Хасиков уже назвал возможного представителя республики в Совете Федерации в случае его победы — он заявил, что хотел бы видеть сенатором от республики экс-участника КВН Сангаджи Тарбаева.

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