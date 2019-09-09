Вологда, , 16:17 — REGNUM Факторов, повлиявших на уверенную победу Олега Кувшинникова на выборах губернатора Вологодской области много. Одна из основных причин — экономический прорыв, который область совершила под его руководством, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Союза журналистов России» Дмитрий Погодин.

«Первая составляющая успеха на выборах и, пожалуй, главная — это то, что Кувшинникову за семь лет руководства регионом удалось сделать прорыв в экономике. Когда он пришел на пост губернатора (конец 2011 — начало 2012 года) госдолг области приближался к 100% — расходы и доходы были почти на одном уровне. На сегодняшний день, благодаря его эффективной политике, этот бюджетный кризис преодолен, появился бюджет развития, — заявил Погодин. — В этом году в области было введено 4 детских сада, в Вологде построены 2 новые школы, запущена программа по ремонту сельских домов культуры. Складывается такая ситуация, что в каждом районе одновременно строится и ремонтируется по десятку объектов. Естественно, люди это видят и за это голосуют. Это хорошо видно по тому, как голосовали в районах области — в некоторых из них уровень поддержки достигает 76−77%».

Что касается партийной принадлежности Олега Кувшиникова, то она, по мнению Дмитрия Погодина, не оказала большого влияния на выбор вологжан.

«Прежде всего люди голосуют за личность, а не за партию. Многие эксперты говорили, что Кувшинникову не стоило бы выдвигаться от «Единой России», поскольку ее рейтинг несколько упал. Но Кувшинников, на мой взгляд, оказался смелым политиком и не отказался от партии, в которой состоит 15 лет», — заявил Дмитрий Погодин.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кувшинников одержал уверенную победу на выборах губернатора Вологодской области — за него отдали голоса более 62% избирателей. Для Кувшинникова это будет третий губернаторский срок.