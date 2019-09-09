Москва, 9 сентября 2019, 16:51 — REGNUM Несмотря на то, что результаты выборов в Мосгордуму пытаются преподнести как сенсацию, сенсационными они не являются, считает генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября, полученные итоги связаны с тем, что заметное число кандидатов, которые могли бы претендовать на места в московском парламенте и создать избирательную интригу, «предпочли заняться самострелом».
По его словам, все без исключения претенденты на места в московский парламент, которых сняли из-за непризнанных подписей, занимались предкампаниями. И по набору этих действий стало понятно, что «оппозиция фактически расколота».
«Она расколота на две части. Было видно, что одна часть будет бороться за то, чтобы стать депутатами, и будет прилагать к этому серьезные усилия, а вторая часть будет заниматься тем, чтобы использовать это как элемент федеральном повестки и говорить об ужесточении правовых процедур. Так и получилось. Москва достаточно сложный город. Было бы странно, если бы в Москве после такой жесткой разогревающей кампании, которую мы видели в лице неприменимой части оппозиции, была избрана дума, которая полностью соответствует позиции «Единой России», — пояснил Александр Шпунт.
По словам профессора ВШЭ, за последнее время раскол в оппозиции происходит второй раз. Первый раз это было заметно в ходе президентских выборов, второй — во время выборов в Мосгордуму.
По его словам, можно констатировать, что те, кто выбрал путь идти к избирателю и доносить до него свою позицию — не прогадали. Им никто не помешал, никто не засуживал на последнем этапе, и подсчет голосов ни у кого не вызывает сомнений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на выборах в Мосгордуму 26 мандатов получили самовыдвиженцы, 13 мандатов отошли представителям партии КПРФ и по три мандата получили кандидаты от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». 25 из 26 самовыдвиженцев были поддержаны «Единой Россией», один депутат — партией «Яблоко».
Читайте ранее в этом сюжете: На результаты выборов в Мосгордуму не подано ни одной жалобы