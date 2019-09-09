Йошкар-Ола, , 16:08 — REGNUM ЦИК Марий Эл опубликовал предварительные итоги выборов депутатов Государственного собрания республики. По результатам обработки 100% бюллетеней, по республиканскому избирательному округу «Единая Россия» набрала 37,49% голосов. Представители партии победили также в 23 одномандатных округах.

КПРФ поддержали 26,92% избирателей, ЛДПР — 15,78%, «Справедливую Россию» — 7,78%, «Партия пенсионеров» и Коммунисты России набрали по 4,93% и 4,04% соответственно, не преодолев 5%-ный барьер, их представители в Госсобрание не проходят. 13 мандатов по республиканскому избирательному округу будет распределено между 4 партиями.

В одномандатных округах 27 мандатов из 39 получит «Единая Россия», пять мест займет КПРФ, два мандата достанутся представителям «Справедливой России», один — ЛДПР, еще четыре мандата получат самовыдвиженцы.

Окончательно состав парламента VII созыва станет известен до 16 сентября.

Явка составила 35,03%.

Напомним, Госсобрание VI созыва было сформировано по смешанной системе: 26 депутатов — по партийным спискам и 26 — по одномандатным округам. «Единая Россия» занимала 46 мест, также в парламенте было четверо представителей КПРФ и двое — ЛДПР. На выборах в 2014 году явка составила 33,93%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл 8 сентября выбирали 52 депутатов Государственного собрания, в том числе 13 парламентариев избрали по республиканскому избирательному округу, 39 — по одномандатным избирательным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он состоял только из региональных групп.