Орел, , 16:07 — REGNUM Результаты дополнительных выборов депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145 признаны недействительными на трёх избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

«В связи с нарушениями избирательного законодательства, которые не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, на 3 избирательных участках итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145 признаны недействительными», — говорится в сообщении комиссии.

Явка на выборах депутата Госдумы составила 45,54%. Большинство голосов избирателей получила кандидат от «Единой России» ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко — 53,62% избирателей. Иван Дынкович (КПРФ) набрал 15,97% голосов, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») — 8,17%, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 5,90%, Роман Неверов (ЛДПР), — 4,54% Валерий Чудо (РОДП «Яблоко») — 3,59%, Михаил Орлов («Коммунисты России») — 3,50%, Сергей Кузнецов (партия «Родина») — 1,86%.