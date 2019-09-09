Киев, , 16:12 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам регламента и депутатской этики порекомендовал парламенту принять законопроект №1035−2, предусматривающий наказание депутатов за прогулы. Об этом сообщило 9 сентября информационное агентство «Укринформ».

Следует принять поправки к закону «о статусе народного депутата Украины» и в регламент Верховной рады, позволяющие прекратить «возмещение народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады», — говорится в документе.

Решение поддержали шесть членов комитета, пятеро воздержались.

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