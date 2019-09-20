Для того, чтобы оправдать свои претензии к современной России, включая претензии территориальные, японским правительственным историкам приходится как-то отрицать очевидную подготовку японской агрессии против СССР в 1941—1942 годах. О том, какие несуразные оправдания приводятся, чтобы скрыть факт подготовки к агрессии Японии на стороне Гитлера и какие исторические доказательства опровергают нынешних японских пропагандистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 04:34 — REGNUM Атака на СССР для тогдашней Японии казалась в начале лета 1941 года делом решенным. Но уже в июле 1941 года, судя по документам императорской ставки, в эти планы начали закрадываться сомнения. Японские военные аналитики констатировали провал гитлеровских планов ликвидировать советские войска. 10 августа 1941 года Япония должна была принять окончательное решение о начале военных операций против СССР, но по свидетельству посла Японии в Берлине Осимы Хироси уже в начале августа 1941-го обсуждался вопрос о замедлении темпов наступления германской армии.

Так, героические действия советских войск, не давшие воплотиться гитлеровскому плану «молниеносной войны», заставили японских милитаристов отказаться от первоначального плана нападения. Был и еще один важнейший момент, ориентируясь на который, японские высокопоставленные военные вынуждены были признать ошибочность исходного плана.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Как Сталин не позволил Японии напасть на СССР вместе с Гитлером».