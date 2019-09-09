Рига, 9 сентября 2019, 15:54 — REGNUM
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии выступили с заявлениями о «незаконности» выборов и их итогов в Крыму и Севастополе.
С похожим заявлением выступил и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. «Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Рейнсалу. Его слова цитирует эстонский национальный вещатель ERR.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о непризнании выборов и их итогов также заявило и МИД Литвы. На выборах в Госсовет Республики Крым и в Севастополе лидирует партия «Единая Россия».
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