Рига, , 15:54 — REGNUM

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии выступили с заявлениями о «незаконности» выборов и их итогов в Крыму и Севастополе.

«Латвийская Республика решительно осуждает организованные Российской Федерацией 8 сентября 2019 года так называемые выборы законодательных учреждений Крыма и Севастополя и считает их нелегитимными. Латвийская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и последовательно не признает осуществленную Российской Федерацией противоправную аннексию Крыма и Севастополя», — говорится в заявлении МИД Латвии. Его текст сегодня, 9 сентября, приводит латвийский портал Delfi.

С похожим заявлением выступил и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. «Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Рейнсалу. Его слова цитирует эстонский национальный вещатель ERR.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о непризнании выборов и их итогов также заявило и МИД Литвы. На выборах в Госсовет Республики Крым и в Севастополе лидирует партия «Единая Россия».

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