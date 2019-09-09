Абуджа, , 16:03 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари посетит ЮАР с целью укрепления связей между двумя странами после «волны беспорядков и ксенофобных нападений в стране». Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирилла Рамафосы.

Бухари совершит официальный визит в ЮАР в октябре, чтобы разработать разрешение проблем, возникших в обеих странах в связи с волной насилия. Ранее Рамафоса провел обсуждения на данную тему со специальным посланником Нигерии в ЮАР, говорится в заявлении президента.

«Спецпосланник передал озабоченность президента Бухари в связи с недавними событиями в ЮАР в контексте прочных и сердечных отношений, которые характеризуют взаимодействие между двумя странами», — сказал президент Рамафоса.

Насилие в ЮАР вызвало обеспокоенность по поводу дружественных отношений между двумя крупнейшими экономиками Африки, передают журналисты Reuters.

Напомним, что ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что в результате беспорядков в Претории и Йоханнесбурге были убиты по меньшей мере 10 человек, двое из которых являлись иностранными гражданами.