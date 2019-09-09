Москва, , 15:50 — REGNUM Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что настал момент «уменьшить недоверие» к России, сообщает Le Figaro.

«Пришло время, настал момент для работы по уменьшению недоверия», — заявил Жан-Ив Ле Дриан после переговоров в формате «2+2» с министром обороны Франции Флоренс Парли и их российскими коллегами в Москве 9 сентября.

«Мы приехали, чтобы предложить от имени президента Республики новую повестку дня доверия и безопасности. Есть окно возможностей, окно умиротворения», — заявил глава МИД Франции, напомнив, в частности, об обмене российскими и украинскими заключенными в эти выходные, но уверяя, что пока рано отменять экономические санкции против Москвы.

«У нас не всегда одинаковое видение. Но важно уметь разговаривать друг с другом, чтобы избежать недоразумений и трений», — отметила Флоренс Парли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Франции отметил стремление Москвы и Парижа придать новый импульс сотрудничеству в стратегической сфере.

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