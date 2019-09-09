Калининград, , 15:47 — REGNUM За минувшую неделю со 2 по 8 августа истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции в Прибалтике трижды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации, пролетающей в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

3 августа таким образом сопровождались два Су-30, которые летели в Калининградскую область, 6 сентября сопровождался разведывательный самолёт Ан-30, а 5 сентября истребители НАТО не успели приблизиться и идентифицировать российский самолёт, который вылетел из Калининградской области. Пока натовские истребители взлетали и пытались догнать российский самолёт, он уже вернулся обратно в российское воздушное пространство в Ленобласти.

Миссия воздушной полиции НАТО в Прибалтике осуществляется с 2004 года, истребители дислоцированы на военных базах в Зуокняй под литовским Шяуляй и в эстонском Эмари.