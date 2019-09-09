Челябинск, , 15:47 — REGNUM Глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за поддержку на губернаторских выборах. Видеообращение опубликовано в его Instagram-канале.

«Для меня это очень важно. Обещаю так же активно работать и решать насущные проблемы Челябинской области», — сказал Текслер.

Отдельно он поблагодарил тех. кто своими комментариями в Instagrame, поручениями и наказами помогал ему формировать повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер стал избранным губернатором по итогам выборов, прошедших 8 сентября. Кроме него на высокий пост претендовали четыре человека, но все они сильно отстали от лидера, который при явке 45,14% набрал 69,31% голосов.