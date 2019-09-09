Кострома, , 15:42 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратился к областной прокуратуре с просьбой проверить ОАО"Территориальная генерирующая компания №2» по вопросу поставки горячей воды жителям Костромы.

ТГК-2 еще в начале лета началакапремонт магистральных теплосетей города. Специалисты компании должны были заменить2,4 км магистральных и 15 км квартальных сетей. Как утверждают власти области, работы на теплострассах в Костроме по ряду объектов не ведутся вовсе. Жители нескольких кварталов до сих пор остаются без горячей воды.

Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон в Костромском регионе начнется рано. Коммунальщики говорят, что уже 24−27 сентября в социальные объекты города нужно будет давать тепло, поэтому закончить ремонт сетей крайне необходимо до этих чисел.

«Завершить работы в срок — это забота концессионера. Задача городской администрации — жестко контролировать процесс. Добивайтесь, требуйте, чтобы все происходило в нормативные сроки. Я хочу видеть реальный результат. 20 сентября магистральные сети должны быть отремонтированы. Областную прокуратуры убедительно прошу вмешаться в эту ситуацию», — подчеркнул глава региона.