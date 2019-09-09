Киев, , 15:41 — REGNUM

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

На рассмотрение Верховной рады Украины поступил законопроект о рынке земли, подписанный лидером фракции Юлией Тимошенко. Об этом 9 сентября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Он призвал парламент принять разработанный «Батькивщиной» «законопроект о рынке земли, а не о продаже земли». «Его мы несли как фракция за подписью Тимошенко», — сказал Соболев.

Также он призвал правительство поднять «вопрос о реструктуризации долга» перед внешними кредиторами.

«К сожалению, (оправдались) наихудшие наши предостережения, когда происходило подписание соглашения о реструктуризации долга, о том, что чем выше растет экономика, тем больше денег нам нужно возвращать как долг. К сожалению, сумма зафиксирована не в долларах или в эквиваленте доллару, а в так называемых государственных облигациях. Это приводит к тому, что рост экономики будет и дальше съедать все наработки из-за роста долга», — рассказал Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в июле лидер фракция «Батькивщина» Тимошенко призывала парламент продлить мораторий на ввод рынка земли. Необходимость продления моратория она объясняла монополизацией больших массивов земли отдельными семьями, незастрахованностью фермеров от рейдерства и выращиванием сырьевой продукции, которая не приносит достаточно прибыли.

Напомним, в сентябре неожиданно умерла двоюродная сестра Тимошенко Татьяна Шарапова. Причина неожиданной смерти не раскрывается. 24 марта 2019 года Татьяне исполнилось 47 лет.