Москва, , 15:40 — REGNUM В Кремле надеются, что следственные органы разберутся в ситуации с задержанием журналиста Ильи Азара и оставленным в квартире малолетним ребёнком. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно же, нужно выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома. Если это действительно так, то это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения ситуации с тем, чтобы такое не повторялось впредь», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что правоохранительные органы должны докопаться до правды и получить достоверную картину случившегося.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар был задержан сотрудниками правоохранительных органов 2 сентября. Его обвинили по статье 20.2 — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

При этом, по утверждению адвоката Татьяны Молокановой, журналиста забрали из дома, оставив ребёнка 2017 года рождения одного в квартире. Просьбу Азара дождаться кого-нибудь, кому можно было бы доверить девочку, стражи порядка якобы оставили без внимания.

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