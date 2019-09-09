Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии «Единая Россия».

«Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99,26% бюллетеней на выборах губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов набрал 64,46% голосов (729 тыс. 812 человек).

Второе место заняла, по предварительным данным, депутат ЗакСа Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с 16,85%, получив голоса 189 тыс. 973 человек. Последнее место занимает депутат ЗакСа Михаил Амосов, выдвинувшийся от «Гражданской платформы» (180 тыс. 329 избирателей, 15,99% голосов).

Читайте также: Предварительные итоги выборов глав регионов: данные ЦИК