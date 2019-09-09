Киев, , 15:36 — REGNUM В повестке дня Верховной рады «пока не стоит вопрос» внесения изменений в Конституцию относительно смены процедуры импичмента президента. Об этом 9 сентября заявил на брифинге в Верховной раде спикер парламента Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня рассматривается закон об импичменте президента. Мы об этом говорили и раньше и сейчас повторяем, нужно чтобы это был отдельный закон, который будет регулировать этот процесс», — сказал Разумков.

Он выразил надежду на то, что в будущем у парламента не возникнет оснований для того, чтобы применить закон об импичменте.

«Мы надеемся, что в будущем в украинском государстве не возникнет оснований для его реализации и внедрения. Но это должен быть отдельный законопроект. Надеюсь, что вскоре он станет законом, который будет отвечать именно за это направление деятельности. Было очень много споров относительно того, что раньше вопрос импичмента был прописан в так называемом законе о следственных комиссиях. Но мы и тогда и сегодня проговариваем, что за каждое направление должен отвечать свой закон», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста — импичменте. 12 сентября Рада рассмотрит законопроект об импичменте. 6 сентября комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом. Согласно документу, Рада сможет отстранить президента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».