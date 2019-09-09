Киев, 9 сентября 2019, 15:36 — REGNUM В повестке дня Верховной рады «пока не стоит вопрос» внесения изменений в Конституцию относительно смены процедуры импичмента президента. Об этом 9 сентября заявил на брифинге в Верховной раде спикер парламента Дмитрий Разумков.
Он выразил надежду на то, что в будущем у парламента не возникнет оснований для того, чтобы применить закон об импичменте.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста — импичменте. 12 сентября Рада рассмотрит законопроект об импичменте. 6 сентября комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом. Согласно документу, Рада сможет отстранить президента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».